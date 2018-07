Ex-chef ganha ouro em jogos culinários com esculturas de manteiga

Esculturas escorregadias

Um ex-chef, que é agora também escultor, ganhou a medalha de ouro para a Grã-Bretanha nas Olimpíadas de Culinária ocorridas na Alemanha graças às suas esculturas em manteiga.

Vipular Athukorale, de 49 anos, conquistou a medalha de ouro com duas obras: uma cena de Chapeuzinho Vermelho e um carro da marca Volkswagen.

Athukorale passa meses trabalhando em cada uma de suas peças, usando bisturis pequenos para criar detalhes em trabalhos que podem chegar a medir até 60 centímetros de comprimento.

"Comecei a fazer esculturas de manteiga há 30 anos, quando trabalhava como chef", contou Athukorale, acrescentando que sempre gostou de artes.

O ex-chef ouviu falar que era possível esculpir com manteiga e resolveu tentar. Athukorale experimentou várias marcas até adotar uma margarina específica para massas e bolos que, segundo ele, não derrete tão facilmente.

Ele cria uma estrutura em aço inoxidável e com fios para, então, cobrir tudo com a margarina e começar a esculpir cuidadosamente.

E o que surpreende é que, se as obras forem mantidas longe da luz direta do sol e de aquecedores, podem durar anos. Mas, para evitar a poeira, Athukorale precisa manter as esculturas dentro de caixas de plástico. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.