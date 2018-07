Ex-chefe da Abin no Rio ganha cargo em Brasília Ex-chefe do escritório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no Rio - onde a Polícia Federal apreendeu computadores com arquivos pornográficos -, o agente Joubert Martins Moreira ganhou um cargo estratégico em Brasília. Ele vai assumir a Coordenadoria-Geral da Segurança Corporativa, responsável pela segurança do sistema de computadores da agência. A sua nomeação foi publicada no Diário Oficial de 8 de dezembro, sob códigos, apenas com número de matrícula e parte do nome do novo posto - ?coordenador-geral?. Joubert tinha sido afastado do escritório do Rio depois de revelada a extensão da participação de agentes sob o seu comando na Operação Satiagraha e da descoberta, pelos peritos da PF, do material pornográfico. A nomeação causou surpresa na instituição porque, no novo cargo, ele será responsável pela proteção de informações estratégicas que circulam na agência e pelo cumprimento da política de segurança, que determina que todos os documentos sejam armazenados na rede. Joubert foi nomeado para a coordenadoria de segurança corporativa pelo atual chefe da Abin, Wilson Roberto Trezza, que assumiu interinamente as funções, enquanto Paulo Lacerda está afastado do cargo, aguardando o final das investigações sobre vazamento na Operação Satiagraha. Para chefiar a Abin do Rio foi nomeado Luiz Silvares, que ocupava o cargo para o qual foi designado, agora, Joubert. Além do superintendente da Abin do Rio, foram substituídos os superintendentes de Minas e do Paraná. Procurado ontem pela reportagem, Joubert não foi localizado para comentar a sua transferência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.