Ex-chefe da PF em RR pode ser extraditada ao Brasil A ex-superintendente da Polícia Federal em Roraima Suely Goerisch está presa em Portugal desde dezembro do ano passado e poderá ser extraditada para o Brasil nos próximos dias. A justiça portuguesa negocia com autoridades brasileiras o processo de extradição. Suely tinha um mandado de prisão expedido por um juiz federal de Roraima desde maio de 2006. Ela é acusada de mau uso do dinheiro público. Suely teria usado verba de um convênio firmado entre a Polícia Federal e a Fundação Nacional do Índio (Funai) para reformar o prédio onde hoje funciona a sede da PF em Boa Vista.