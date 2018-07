Ex-chefe de banco do Vaticano preparou dossiê secreto, diz fonte

O dossiê parece ter sido preparado por Gotti Tesdeschi para se defender das acusações sobre irregularidades na sua gestão à frente do banco Instituto para as Obras da Religião (IOR), do qual foi demitido em 24 de maio, após o conselho da instituição aprovar uma moção de desconfiança acusando-o de negligência.

A demissão excepcionalmente repentina, que se seguiu à prisão do mordomo pessoal do papa Bento 16, pela acusação de furtar documentos pontifícios, marcou o auge de um escândalo de vazamentos que abala o Vaticano desde janeiro.

A polícia fez na terça-feira buscas no domicílio de Gotti Tedeschi em Piacenza e no seu escritório em Milão (ambas no norte do país), cumprindo ordem de promotores de Nápoles (sul) que investigam supostos episódios de corrupção envolvendo a empresa bélica Finmeccanica.

Os promotores napolitanos e o Vaticano dizem que a investigação da Finmeccanica não tem nada a ver com o banco do Vaticano, e que Gotti Tedeschi não foi posto sob suspeita nesse caso.

A fonte judicial disse que o dossiê encontrado durante as buscas foi entregue a promotores de Roma que investigam acusações de lavagem de dinheiro envolvendo o IOR.

Fabio Palazzo, advogado de Gotti Tedeschi, disse que a polícia "confiscou" anotações que seu cliente considerava úteis na sua defesa contra as acusações feitas no conselho do IOR.

Gotti Tedeschi e o diretor-geral do IOR, Paolo Cipriani, foram postos sob suspeita em 2010, quando o banco não conseguiu explicar a origem de 23 milhões de euros transferidos pelo banco pontifício entre contas mantidas pela instituição em dois outros bancos. O valor chegou a ser congelado por promotores, mas acabou sendo liberado.

Católico conservador, Gotti Tedeschi, de 67 anos, participa do conselho do banco estatal italiano Cassa Depositi e Prestiti, e é presidente de operações bancárias de varejo na Itália do Banco Santander.