Ex-chefe de inteligência inocenta Fujimore de assassinato

O ex-chefe de inteligência do Peru Vladimiro Montesinos inocentou o ex-presidente Alberto Fujimori de violações de direitos humanos e de ter sido o mandante de assassinatos ao testemunhar no processo judicial contra Fujimori. Montesinos, que cumpre uma pena de 20 anos por tráfico de armas, é acusado de ter organizado esquadrões da morte nos anos 90, durante o governo de Fujimori. A promotoria acusa Fujimori de ter dado ordens para dois massacres realizados por um desses esquadrões, nos quais 25 pessoas morreram. No entanto, Montesinos disse ao tribunal que Fujimori não teve nenhuma responsabilidade pelos assassinatos. O ex-presidente peruano, que pode pegar até 30 anos de prisão se for condenado, nega as acusações. Montesinos disse que ele escolheu testemunhar no caso contra Fujimori apesar de poder permanecer em silêncio de acordo com a lei. Ele disse que Fujimori não é responsável por nenhum dos crimes pelos quais é acusado. Montesinos também será julgado pelos supostos assassinatos e nega envolvimento no esquema. Como chefe de inteligência durante o governo de Fujimori, Vladimiro Montesinos participava das políticas e estratégias do governo na luta contra rebeldes de esquerda. La Colina O julgamento de Fujimori se refere a dois massacres realizados por um esquadrão da morte conhecido como La Colina. Em 1991, La Colina invadiu um churrasco em um subúrbio de Lima conhecido como Barrios Altos e matou 15 pessoas. No ano seguinte, o grupo seqüestrou nove estudantes e um professor. Eles foram levados do campus universitário e executados. A promotoria afirma que o esquadrão estava sob comando direto de Fujimori. Ele também é acusado de ordenar a detenção ilegal e o interrogatório do jornalista Gustavo Gorriti e do empresário Samuel Dyer, em 1992. Fujimori fugiu para o Japão em 2000 depois de perder a Presidência por causa de um escândalo envolvendo Montesinos. Ele foi preso no Chile, em 2005, a pedido das autoridades peruanas e extraditado para o Peru no ano passado.