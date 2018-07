Ex-chefe de mídia de premiê britânico sabia de grampos telefônicos Andy Coulson, ex-diretor de mídia do primeiro-ministro britânico David Cameron, escutou uma mensagem de voz hackeada que revelava que dois atores famosos estavam tendo um caso quando era editor do tabloide News of the World, de acordo com revelação feita nesta terça-feira em um tribunal de Londres.