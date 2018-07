Ex-chefe de oposição sírio diz que discutiu conflito com Moscou O ex-chefe do principal ramo de oposição política da Síria disse que visitou a Rússia com outros membros da oposição e discutiu maneiras de acabar com o conflito no país com o aliado de Damasco, Moscou, mas insistiu que o presidente Bashar al-Assad deve deixar o comando do país.