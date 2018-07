Ex-comandante de batalhão é preso pela 2ª vez no Rio O ex-comandante do 7º Batalhão de Polícia Militar de São Gonçalo, tenente-coronel Djalma Beltrami, foi preso pela segunda vez no fim da tarde de hoje, acusado de receber propina de traficante no Rio de Janeiro. Ele foi preso por agentes da Corregedoria Geral Unificada (CGU), com base nas investigações que culminaram na Operação Dezembro Negro, realizada em dezembro do ano passado.