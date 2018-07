Ex-Coordenador da Lei Seca é denunciado por acidente São Paulo, 12 - O ex-Subsecretário Estadual de Governo do Rio e ex-Coordenador da Operação Lei Seca, Alexandre Felipe Vieira Mendes, foi denunciado ontem por homicídio doloso, lesão corporal e omissão de socorro. Mendes é acusado de ter atropelado quatro pessoas, em momentos distintos, na noite do último dia 25 de agosto, em Niterói, no Rio.