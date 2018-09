Ex-coordenador de lombadas eletrônicas do RS é preso Está preso desde as 21 horas de ontem, em Tupanciretã, cidade localizada a 395 quilômetros de Porto Alegre, Paulo Aguiar, ex-coordenador do Setor de Lombadas Eletrônicas e Radares do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) do Rio Grande do Sul.