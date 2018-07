Ex-coordenador do MST foragido é preso no Pontal O ex-coordenador do Movimento dos Sem-Terra (MST) no Pontal do Paranapanema, Antônio Carlos dos Santos, foi preso segunda-feira por agentes da Polícia Federal, em Teodoro Sampaio, no extremo oeste paulista. Sem oferecer resistência, ele recebeu voz de prisão no Assentamento Dona Carmem, onde é dono de um lote. "A nossa equipe chegou ao assentamento às 7 horas, ele foi preso sozinho e não ofereceu resistência", disse José Ribamar Pereira Silva, de 54 anos, assessor de Comunicação Social da Polícia Federal, em Presidente Prudente.