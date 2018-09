Ex-craque africano torna-se refugiado na África do Sul

Um grande herói do futebol africano na década de 1970 foi pego pelo turbilhão que se abateu sobre a República Democrática do Congo, antigo Zaire, e tornou-se um refugiado na África do Sul.

Em 1974, Ndaye Mulamba era a maior promessa do Zaire, primeiro país da África subsaariana que se classificou para uma Copa do Mundo, no Mundial da Alemanha.

Naquele mesmo ano, no Egito, ele havia instituído o recorde que perdura até hoje ao marcar nove gols na Copa da África.

Mas as coisas começaram a dar errado para ele em meados da década de 90 quando o Zaire foi engolfado por uma guerra civil e mudou de nome.

Soldados tentando extorquir o antigo herói nacional lhe alvejaram a perna. Mulamba ainda leva as balas consigo.

Para salvar a vida, o ex-atacante diz ter fugido do país para a África do Sul sozinho e sem pertences, primeiro para Johanesburgo, depois Cidade do Cabo.

"Não tinha família nem dinheiro. Só pensava em como conseguir comida. Me senti abandonado", diz ele, que mal domina o inglês, idioma falado na nação mas não em seu país de origem, que adota o francês.

Copa de 74

Passei o dia na semana passada com Ndaye e ouvi como ele foi tirado das ruas por uma família sul-africana e como agora dirige pequenos times amadores locais. E que casou-se com uma sul-africana.

"É como um círculo", diz ele em francês, caçando a frase certa para explicar sua tortuosa jornada de vida. "Mas agora estou feliz porque a Copa do Mundo finalmente veio à África."

O ex-goleador não recebeu ingressos para os jogos e planeja assisti-los "na TV, como todo mundo".

Ele afirma que a federação de futebol da República Democrática do Congo não lhe presta auxílio, limitando-se a dizer com um grunhido que "há problemas por lá".

Falamos sobre a Copa de 74. Mulamba não jogou contra o Brasil (vitória brasileira por 3x0), a última partida do país em um Mundial, por ter sido expulso no jogo anterior, derrota por 9x0 para a Iugoslávia.

Ele diz que antes do jogo, cada jogador iria receber US$ 45 mil mas na véspera do jogo, um integrante da deleção fugiu com o dinheiro.

"Decidimos então não jogar", diz ele para explicar o placar elástico.

Ele diz que antes do jogo, cada jogador iria receber US$ 45 mil mas na véspera do jogo, um integrante da deleção fugiu com o dinheiro.

"Decidimos então não jogar", diz ele para explicar o placar elástico.

Quando lhe pergunto se esta não seria não seria uma atitude pouco patriótica, ele diz que "obviamente, tudo tem a ver com dinheiro".