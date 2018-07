Ex-dançarina do Bolinha é encontrada morta em SP A dançarina Marta Rodrigues do Nascimento, de 50 anos, que integrou o elenco de `boletes'' do Programa do Bolinha, exibido pela TV Bandeirantes na década de 1980, foi encontrada morta quarta-feira com perfurações no peito, em Sorocaba (SP). O corpo estava em estado de decomposição, enrolado em cobertores, na área de serviço da casa em que a dançarina morava, no bairro Cidade Jardim, zona oeste da cidade. De acordo com a Polícia Civil, que apura o crime, a casa estava trancada por dentro e sem sinais de arrombamentos.