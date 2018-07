Ex de Mércia deve depor na semana que vem, diz defesa

"Vou mandar ainda hoje uma petição para a Justiça com um comprovante de residência de Mizael, para reforçar que ele está à disposição da Justiça", explica. Souza, de 40 anos, deixou de ser foragido após a Justiça ter revogado ontem a ordem de prisão temporária expedida contra ele. A Justiça negou ainda o pedido do Ministério Público (MP) para que a prisão temporária fosse convertida em preventiva. A decisão foi tomada no mesmo dia em que a polícia apontou formalmente o PM como autor da morte da ex-namorada.

A prisão temporária fora decretada no sábado, um dia após a prisão do amigo de Souza, o vigia Evandro Bezerra da Silva, de 38 anos. Detido em Sergipe, Silva afirmou à polícia que o ex de Mércia vinha planejando executar a advogada desde o início de maio por se sentir rejeitado. A advogada foi encontrada morta no dia 11 de junho em uma represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, após ficar 19 dias desaparecida.