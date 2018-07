Ex de Susana Vieira teria usado cocaína, diz namorada Fernanda Cunha, namorada do ex-PM Marcelo Silva (ex-marido da atriz Suzana Vieira), contou em depoimento à polícia que ele havia começado a consumir cocaína no motel onde o casal passou a noite, segundo o delegado adjunto da 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, Rafael Willis. Ela diz que adormeceu em determinado momento da noite e que quando acordou Silva já estaria consumindo cocaína e teria começado a ter alucinações. Contrariada, Fernanda pediu ao ex-PM para ir embora. No caminho para o flat ele teria consumido mais cocaína. Ao chegar à garagem do flat, Silva começou a ter paranóia de perseguição e corria entre os carros alegando que estava sendo perseguido e que via que pessoas atrás dele, segundo depoimento da namorada. Dois funcionários do flat tentaram acalmar Silva, que só parou de ter alucinações quando começou a passar mal e foi colocado no banco do carona de seu carro. Os bombeiros foram acionados e tentaram socorrer Silva, que não resistiu e morreu no local.