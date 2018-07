Ex-delegado da PF é condenado por corrupção em SP O ex-delegado de Polícia Federal Washington da Cunha Menezes foi condenado a dois anos e oito meses de reclusão por corrupção passiva, acusado de receber R$ 20 mil de propina em uma investigação, em 2007. A sentença do dia 7, da 3ª Vara Federal de Marília, no interior de São Paulo, ainda pode ser recorrida. A pena foi convertida em prestação de serviços a comunidade pelo juiz do caso, José Renato Rodrigues.