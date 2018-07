Ex-deputado diz não lembrar de acidente que matou 2

Segundo o delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) de Curitiba, Armando Braga de Moraes Neto, o depoimento contribuiu "muito pouco" para o inquérito. "Sobre os fatos, disse que não tem recordação", afirmou. Antes do acidente, Carli Filho disse lembrar apenas que fez uma visita ao pai, mas não soube precisar em que dia isso aconteceu. Depois do acidente, a primeira recordação que declarou ter é de estar em um quarto branco e de ser informado de que se tratava de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O delegado acrescentou ainda que o ex-deputado disse não lembrar se consumiu bebida alcoólica na noite em que aconteceu o acidente, nem por onde transitou com o carro e muito menos a velocidade com que dirigia. "A perda da memória, segundo os médicos, é decorrente do acidente e da forte lesão na cabeça", destacou Moraes Neto. Carli Filho teria se disposto a prestar mais informações depois que melhorar o estado de saúde.

Suplente

Hoje o ex-prefeito de Paranaguá, Mário Roque (PMDB), assumiu a vaga deixada na Assembleia Legislativa por Carli Filho, que renunciou ao mandato após o acidente. Carli Filho, que também pediu a desfiliação do PSB, renunciou para evitar a cassação do mandato, visto que iria responder a processo por quebra de decoro parlamentar, depois que os exames mostraram que ele dirigia alcoolizado e em alta velocidade, além de estar com a carteira de habilitação irregular.

No entanto, a posse de Roque será questionada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) pelo presidente do PSB no Paraná, Severino Nunes de Araújo. Roque ficou com a primeira suplência do PSB por estar filiado a esse partido nas eleições de 2006, conseguindo 37.747 votos. No ano seguinte deixou o partido e ingressou no PMDB.