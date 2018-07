Ex-deputado federal Neiva Moreira é internado no MA Ex-deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), no Maranhão, José Guimarães Neiva Moreira, de 95 anos, foi internado na madrugada deste sábado, 31, no Hospital UDI, em São Luís, com infecção respiratória, segundo informações do hospital.