Ex-deputado que matou dois em acidente é indiciado O ex-deputado estadual do Paraná Fernando Ribas Carli Filho foi indiciado por duplo homicídio com dolo eventual. Ele dirigia um Passat na madrugada do dia 7 de maio, quando se chocou contra um Honda Fit, matando dois jovens. O laudo do Instituto de Criminalística do Paraná apontou que ele estava a 167 quilômetros por hora e acertou o carro a uma altura de cerca de um metro do chão.