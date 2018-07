Ex-deputado Sérgio Naya é encontrado morto na BA O ex-deputado Sérgio Naya foi encontrado morto na tarde de hoje num quarto do hotel Jardim Atlântico, em Ilhéus, na Bahia, onde pretendia passar o feriado de carnaval. Segundo o médico chamado para o atendimento, a provável causa da morte foi um enfarte. As informações são do serviço de comunicação do hotel baiano. Segundo o estabelecimento, o motorista de Naya solicitou que o ex-deputado fosse chamado, pois não estava no lugar marcado para encontrá-lo. Os funcionários chegaram a procurá-lo em outras dependências do hotel, antes de entrar no quarto. O corpo de Naya foi encaminhado ao Instituto Médico legal (IML) da cidade, onde aguarda a chegada dos familiares, que já foram avisados. Ele era proprietário da construtora Sersan, que ergueu o prédio Palace II, na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. O imóvel desabou em 22 de fevereiro de 1998, provocando a morte de oito pessoas.