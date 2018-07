Ex-detento mantém 2 reféns por cerca de 8 h em MG Armado com duas pistolas e uma submetralhadora, o ex-detento Luciano de Paula Carneiro invadiu no fim da manhã de hoje um depósito de grãos no bairro Santana, na cidade mineira de Muriaé, e manteve dois funcionários reféns em um caminhão. O primeiro a ser libertado foi Elton de Souza Martins. No início da noite, Carneiro soltou Felipe, de 21 anos, e entregou-se à polícia. Segundo o tenente do 47º Batalhão da Polícia Militar (PM), Sandro Josefino, o caso começou quando os policiais bloquearam a entrada da cidade para tentar deter Carneiro, pois havia a informação de que ele se preparava para roubar um banco. Ao avistar a barreira, o ex-preso desviou o carro que guiava para uma estrada de terra e passou a ser perseguido pela PM. Poucos minutos depois, Carneiro bateu o veículo em um armazém e fugiu a pé, deixando para trás sua companheira, Irene Ferreira Pessoa, de 30 anos. O ex-preso seguiu para o depósito, entrou em um caminhão e tentou arrancar. A polícia fechou a saída com um ônibus. A partir daí, iniciaram-se as negociações. De acordo com Josefino, o acusado efetuou disparos contra a polícia. Um dos tiros destruiu o vidro do caminhão e os estilhaços machucaram levemente Martins, de 25 anos, nas costas. Carneiro exigiu água e a presença de um advogado e de Irene para liberar o ferido. A polícia teve de aguardar a chegada do advogado do Rio de Janeiro para que o segundo refém fosse solto. Josefino contou que Carneiro, de aproximadamente 30 anos, havia deixado a penitenciária da cidade neste semestre. Ele permaneceu preso por cerca de cinco anos acusado de integrar uma quadrilha de roubo de cargas e de veículos que agia no Espírito Santo. Carneiro e Irene foram levados para a 38ª delegacia de Muriaé. As armas e o carro, que era roubado, foram apreendidos.