Ex-diretor do Inpe e ministro batem boca em evento

No evento, Câmara e outros funcionários vestiram uma camiseta preta com os dizeres: "Não ao desmonte do Inpe". Ao ser citado nominalmente por Raupp, Câmara se levantou, mostrou a camiseta e começou a discursar. Mais cedo, a jornalistas, ele chamou de irresponsabilidade o que o ministro estaria fazendo, referindo-se aos rumores de que a parte de clima do Inpe poderia ficar sob responsabilidade do Ministério da Agricultura.

Raupp, que não quis falar com a imprensa, respondeu ao auditório que "não existe nem existirá desmonte do Inpe. Não sou homem de operar desmontes". Disse que a questão da AEB está em estudo e citou um movimento para aproximar o Inpe do Instituto Nacional de Meteorologia. / G.G.