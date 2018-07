Ex-executivo alemão dá '20 voltas ao mundo' em caminhonete

A(s) volta(s) ao mundo em 23 dias

Em 1989, logo após a queda do Muro de Berlim, Gunther Holtorf e sua mulher, Christine decidiram encarar uma viagem de 18 meses pela África, mas acabaram embarcando em uma jornada muito mais extensa e ousada, que os levou a diversas partes do mundo, ao longo de nada menos que 23 anos.

Holfner, um ex-executivo do setor aéreo, completou o equivalente a 20 voltas ao mundo com suas viagens, tendo marcado um total de 80 mil quilômetros no contador de seu veículo.

Holtorf contou, é claro, com o auxílio daquele que descreve como seu ''sócio majoritário'' na empreitada, a caminhonete Mercedes Benz G Wagen, que ele apelidou afetuosamente de ''Otto''.