Ex-funcionário da Nasa processa a agência Um ex-funcionário do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa que distribuía DVDs religiosos no trabalho está processando a agência espacial dos Estados Unidos por discriminação, após ter sido demitido. David Coppedge trabalhava na equipe da sonda Cassini e crê no "design inteligente", ou seja, que Deus criou o universo. / AP