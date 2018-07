Ex-funcionários protestam contra fim da circulação do JB Dezenas de ex-funcionários do Jornal do Brasil participaram hoje, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, de um protesto contra o fim da versão impressa do jornal de 119 anos, que passará a contar apenas com sua versão digital na internet. O ato foi organizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro.