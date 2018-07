Ex-goleiro Bruno tem 4 penas extintas pelo TJ do Rio Preso desde 2010 e aguardando julgamento pela morte de Eliza Samudio, o ex-goleiro Bruno Fernandes teve as penas por 4 outros crimes, praticados em 2009 contra Eliza, reduzidas e extintas nesta terça-feira pela Justiça do Rio. Mas ele continuará preso em Contagem (MG). Bruno foi condenado por sequestro, cárcere privado, lesão corporal e constrangimento ilegal. Em 1.ª instância, fora condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. O TJ-RJ reduziu a pena para 1 ano e 2 meses. Como está preso há mais tempo, a pena foi extinta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo