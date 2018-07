Ex-governador Lúcio Alcântara é assaltado no Ceará

Lúcio Alcântara, ex-governador do Ceará (pelo PR, entre 2003 e 2006), foi assaltado nesta tarde no calçadão da Avenida Beira Mar, em Fortaleza, mesmo local onde há 50 dias o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, foi vítima de roubo. O ex-governador, a exemplo de Gilmar Mendes, fazia caminhada pela Beira-Mar (cartão-postal de Fortaleza), quando foi abordado por dois homens, que levaram seu cordão de ouro. A jóia, segundo informou Lúcio ao registrar queixa na polícia, era um presente de sua mãe já falecida, Dolores Alcântara. O cordão ainda não foi recuperado nem os ladrões presos. Já o cordão de ouro do presidente do STF foi encontrado e o ladrão está preso.