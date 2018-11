Ex-integrante das Farc é preso com droga em SP

O boliviano Eduardo Claros Roca, de 35 anos, e o comerciante André Simão Martins, de 37, foram capturados porque estavam com Alfonso em um Fiat Palio branco, escoltando o carregamento. Luís Carlos de Almeida, de 47 anos, e o empresário Kleyton de Souza Silva, de 22, estavam no caminhão.

Em uma casa na Aclimação, zona sul, a polícia encontrou um laboratório de refino de drogas e apreendeu mais 43 quilos de maconha, 1,5 quilo de crack, além de cocaína. Segundo a polícia, os entorpecentes seriam levados para pontos dominados pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o delegado titular da 1.ª seccional (centro), Aldo Galiano Júnior, Alfonso se juntou a outros dissidentes das Farc e iniciou sua escalada no tráfico internacional de drogas montando um cartel. "Ele tem contatos e leva cocaína pura da Colômbia para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde estava vivendo. De lá, a droga entra no Brasil por Corumbá e chega até São Paulo."

A polícia começou a monitorar a quadrilha de Alfonso em setembro. Alfonso é acusado de ter matado 19 guerrilheiros das Farc para se vingar. "O pai dele era agropecuarista. Os guerrilheiros das Farc souberam disso e o mataram para tomar suas terras", contou o delegado. Jurado de morte, o criminoso tem medo mesmo na cadeia. "Ele tem certeza de que as Farc virão atrás dele aqui no Brasil", revelou Galiano. "Esse colombiano é um arquivo vivo de informações e tem consciência de que pode morrer a qualquer momento. Vamos pedir para que seja levado a um presídio federal." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.