Ex-jogador do Manchester receberá indenização milionária

A Justiça britânica determinou que um ex-jogador do Manchester United que teve sua carreira encerrada depois de quebrar a perna durante uma partida cinco anos atrás deve receber uma indenização de mais de 4,3 milhões de libras (R$ 12,9 milhões). Ben Collett, de 23 anos, se machucou em um lance com Gary Smith, do time adversário Middlesbrough, que tentava lhe tirar a bola. A perna direita do jogador foi quebrada em dois pontos. Smith, de 24 anos, e o Middlesbrough reconheceram responsabilidade pela lesão. O valor total da indenização será decidido em outubro, quando for calculado quanto ele deixará de ganhar na aposentadoria e quanto deixou de ganhar nos últimos anos. O juiz determinou que Collett receba pelo menos 4,3 milhões e disse que o valor final dificilmente ficará abaixo dos 4,5 milhões de libras (R$ 13,5 milhões). "Talento" O advogado do jogador, Jan Levinson, disse que a compensação "reflete o potencial e o talento do seu cliente antes da lesão como um dos melhores jogadores jovens do país". "Dito isso, Ben teria preferido ter ganhado isso por meio de uma carreira inteira." A partida em que Collett sofreu a lesão marcava a sua estréia no Time B do Manchester. O técnico do time, Alex Ferguson, chegou a descrevê-lo como um "jogador excepcional". Collett entrou na escola de futebol do United aos nove anos de idade e mais tarde se tornou membro to time juvenil do clube, que venceu o campeonato do gênero em 2003. O juiz entendeu que, se não fosse pela lesão, Collett teria recebido a oferta de um contrato de três anos com o Manchester United. Durante a audiência, o advogado de Collett argumentou que ele poderia ter ganhado o equivalente a R$ 20,8 mil por semana, o que lhe renderia R$ 48 milhões se ele jogasse até os 35 anos de idade. Collett pretende conseguir uma vaga na Universidade de Leeds no mês que vem para estudar Inglês.