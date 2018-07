Ex-jogador é preso vendendo mídias piratas no Rio Policiais da Delegacia de Repressão contra os Crimes de Propriedade Imaterial (DRCPIM) apreenderam ontem um total de 2.017 DVDs piratas no Mercado Popular da Uruguaiana, no centro da cidade do Rio. Dois homens foram presos. Um deles é o ex-jogador de futebol do Vasco Fabrício Eduardo da Silva Alves, 35 anos.