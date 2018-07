Ex-jogador O.J. Simpson é preso em Las Vegas

O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson foi preso neste domingo em Las Vegas. Simpson, que em 1995 foi inocentado da acusação de assassinato de sua ex-mulher e um amigo dela, foi agora detido como parte de uma investigação de um assalto à mão armada em um hotel-cassino. O incidente ocorreu na noite da última quinta-feira. A polícia foi a um quarto do hotel Palace Station Casino depois que um homem que se disse comerciante de artigos esportivos para colecionadores alegou ter sido assaltado por cinco pessoas - uma delas, segundo ele, era o ex-jogador. Simpson chegou a ser interrogado na própria quinta-feira, e libertado sem acusações. Ele confirmou que foi até o hotel, junto com outras pessoas, para recuperar artigos que lhe pertenciam. Mas afirmou que não houve invasão do quarto nem armas envolvidas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.