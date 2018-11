Ex-jogador que matou namorada volta a júri de manhã

A expectativa é de que a sentença seja divulgada até as 19h30. A sessão será interrompida às 15h30 para o almoço. A promotoria quer a condenação de Janken por homicídio triplamente qualificado - por motivo torpe, meio cruel e não ter dado à vítima possibilidade de defesa - o que pode resultar em pena de até 30 anos de cadeia. Já a defesa espera conseguir uma pena de no máximo três anos caso convença o júri de que houve um "excesso culposo".

O crime ocorreu em dia 23 de março de 2009, no apartamento da vítima, no bairro Jardim da Saúde, zona sul da capital paulista. "O crime não é passional, é de vida ou morte; ele matou para não morrer", afirma o advogado de defesa, Mauro Nacif.

O casal havia acabado de retornar do jogo entre Corinthians e Santos. Janken atacou a ex-namorada, contra a qual desferiu 14 facadas, após ver, no celular de Ana, uma ligação feita pelo goleiro do Santos na época, Fábio Costa, e recados de outros jogadores de futebol. Ele queria ver o torpedo recebido por Ana. Ambos foram para a cozinha e lá começaram as agressões físicas de ambas as partes. De acordo com a defesa, foi a vítima quem tirou da gaveta do armário da cozinha a faca com a qual seria morta.