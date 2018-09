Ex-líder nigeriano será enviado da ONU para Congo

O ex-presidente nigeriano Olusegun Obasanjo foi apontado nesta segunda-feira como enviado especial da ONU (Organização das Nações Unidas) para a República Democrática do Congo. Obasanjo foi escolhido pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon para tentar mediar a resolução da crise no leste do país, que já dura anos e envolve diversos grupos rebeldes. A crise agravou-se nos últimos dias, com uma escalada de violência. O ex-líder nigeriano é um diplomata experiente que passou muitos de seus 71 anos lidando com crises tanto dentro quanto fora da Nigéria. Com um passado militar, Obasanjo é um negociador conhecido também por saber ser diplomático. Durante suas passagens pelo governo (1976-1993 e 1999-2007), ele foi criticado por passar muito tempo fora do país, mas muitos dizem que suas viagens ao exterior teriam lhe rendido bons contatos e experiência internacional. Sucesso Entre suas ações de maior sucesso estão o papel-chave que teve na obtenção de um acordo de paz na Libéria, onde anos de guerra devastaram o país. Obasanjo também fez parte das negociações com o regime do apartheid, na África do Sul, para tentar libertar Nelson Mandela. O status do nigeriano como um ancião africano também deve ter um impacto importante entre os presidentes mais jovens de Ruanda e do Congo, em um continente onde a idade é um sinal importante de respeito. Mas o conflito no leste da República Democrática do Congo é bastante complicado, já que envolve ódio étnico, apropriação de recursos naturais e poderosos interesses estrangeiros. O novo primeiro-ministro do país, Adolphe Muzito, deverá visitar a cidade de Goma, em meio a preocupações com milhares de pessoas que fugiram do local por causa dos confrontos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon também disse que vai viajar para a região. Goma está cercada por forças rebeldes, que expulsaram tropas do governo. Cerca de 250 mil pessoas fugiram para o campo, mas muitas já voltaram para a região e enfrentam falta de abrigo e comida. A França pediu o envio de mais soldados para reforçar a tropa de paz da ONU, que atualmente conta com 17 mil pessoas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.