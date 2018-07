Ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima bate-papo com leitores da BBC Brasil

O ex-maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima, medalha de bronze na Olimpíada de Atenas, em 2004, participa nesta quarta-feira, dia 30 de maio, de um bate-papo com os leitores da BBC Brasil pela internet.

O bate-papo com o atleta acontece a partir das 12h30 (horário de Brasília) pela página da .

Vanderlei, de 42 anos, é um dos ex-atletas brasileiros convidados para participar do revezamento da tocha olímpica na Grã-Bretanha. Ele carregará a tocha em Hindley, na região da Grande Manchester, no dia 31.

O atleta ganhou fama mundial ao conquistar a medalha em Atenas apesar de ter sido empurrado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan durante o percurso, quando liderava a prova, a menos de seis quilômetros do final.

A imagem do atleta entrando no estádio olímpico, abrindo os braços e imitando um avião, enquanto era ovacionado pelos espectadores, é uma das mais marcantes daqueles Jogos.

O terceiro lugar de Vanderlei em 2004 é a melhor colocação de um maratonista brasileiro em Olimpíadas.

Em entrevista à BBC Brasil no início do mês, Vanderlei Cordeiro afirmou que a medalha de bronze o fez esquecer o momento inusitado vivido durante a prova.

"Não tenho uma lembrança forte do episódio. A maior memória daquele dia foi a entrada no estádio olímpico. A conquista foi tão importante que esqueci que tinha sido atrapalhado lá atrás", disse Vanderlei à BBC Brasil. "Mesmo com aquilo, eu era a pessoa mais feliz do mundo", afirmou.

O espírito olímpico do atleta lhe valeu uma medalha especial do Comitê Olímpico Internacional.

Vanderlei se aposentou em 2008, após se lesionar e não conseguir o índice para competir nos Jogos de Pequim, naquele ano.

O atleta paranaense se dedica hoje ao Instituto Vanderlei Cordeiro de Lima (IVCL), que apadrinha projetos sociais de formação de jovens atletas nos Estados de São Paulo e Paraná.