Ex-marido acusa mãe de Eloá de seqüestrar filho em AL O comerciário Ronaldo Jorge dos Santos, primeiro marido de Ana Cristina Pimentel da Rocha, mãe da adolescente Eloá, assassinada pelo ex-namorado em Santo André (SP), acusou no último fim de semana a ex-mulher de seqüestrar o filho que teve com ele. Santos fez a acusação durante uma entrevista concedida à radio Gazeta AM, de Maceió. A descoberta do paradeiro do filho, segundo ele, só foi possível por causa da cobertura televisiva do caso - assim como ocorreu em relação ao pai de Eloá, Everaldo Pereira dos Santos, foragido que foi identificado pela polícia alagoana pelas imagens da TV. Conforme a entrevista do comerciário concedida à Gazeta AM de Alagoas, Ronickson Pimentel dos Santos teria sido levado aos sete anos para São Paulo, quando Ana Cristina fugiu com Everaldo, pai da Eloá. À época, Everaldo estava fugindo da polícia, como ele mesmo admitiu em entrevista à imprensa paulista. Quando o pai de Eloá fugiu, estava sendo acusado de participação na morte do delegado Ricardo Lessa, assassinado em outubro de 1991, um dos crimes atribuídos à "gangue fardada". Segundo a polícia alagoana, ele teria participação em pelo menos dez crimes, entre eles o da ex-esposa Marta Lúcia Alves Vieira, encontrada morta em abril de 1993. Por conta disso, o comerciário disse ter ficado calado todo o tempo com medo de represália por parte do cabo Everaldo. No entanto, já que a história da família veio à tona com a morte de Eloá, Ronaldo resolveu se posicionar e buscar uma reaproximação com Ronickson. Reencontro Segundo informou à rádio Gazeta AM, a separação com Ana Cristina ocorreu dentro da normalidade, foi feita de forma pacífica, consensual. Ele disse ter até assumido perante a Justiça o pagamento da pensão alimentícia, mas o dinheiro depositado na conta corrente do banco em nome do filho nunca teria sido sacado por Ana Cristina. "Talvez por conta da fuga dela com o cabo Everaldo e, provavelmente, para que a polícia não descobrisse onde eles estavam moravam", comentou o comerciário, que não vê a hora de reencontrar o filho.