Ex-marido de Suzana Vieira é encontrado morto no Rio O ex-policial militar Marcelo Silva, que foi casado com a atriz Susana Vieira, foi encontrado morto na manhã de hoje dentro do Hotel Transamérica Flat, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, segundo o Corpo dos Bombeiros. O corpo de Marcelo foi encontrado sem marca de tiros ou de agressão dentro de um carro na garagem do hotel. Segundo informações preliminares, ele teria morrido por mal súbito, segundo os bombeiros.