Ex-marido encomendou morte de universitária, diz polícia O ex-marido da universitária Lore Santana Vaz, de 26 anos, encontrada morta em Santo André, na Grande São Paulo, confessou o envolvimento no crime, de acordo com a Polícia Civil. O corpo de Lore foi encontrado dentro do carro da estudante no dia 13. Outros dois suspeitos de terem colaborado com o assassinato também admitiram a participação.