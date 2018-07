Ex-marido mata diarista feita refém e se suicida no RS Terminou de forma trágica, na noite de ontem, um sequestro na cidade de Tenente Portela, no extremo norte gaúcho, a 480 quilômetros de Porto Alegre. Armado, Otávio Dornelles dominou a ex-mulher, a diarista Arlete Nair da Silva, quando ela chegava ao local de trabalho, no bairro Operário, durante a manhã. A vítima foi obrigada a seguir com Dornelles até a casa dele, onde, por volta das 22 horas, Otávio matou Arlete com dois tiros e se suicidou.