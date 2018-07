Ex-marido mata mulher e fere filho em Laranjal Paulista

A mulher havia se separado do comerciante por sofrer agressões - ele chegou a ser preso duas vezes com base na Lei Maria da Penha, mas foi solto por ordem judicial. Deveria, no entanto, manter uma distância mínima de 300 metros da ex-esposa, dos três filhos do casal e da residência da família.

Sob o pretexto de desejar aos filhos um feliz ano novo, o homem foi à casa no início da madrugada e passou a ameaçar a mulher. Armado com uma faca, ele tentou atingi-la, mas o filho de 12 anos interveio e foi ferido no braço. A mulher saiu de casa e o agressor foi ao seu encalço. Tau invadiu a casa da vizinha e golpeou a mulher com facadas no abdômen e no pescoço. Ela foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Laranjal Paulista e, dali, transferida para o Hospital das Clínicas de Botucatu, mas não resistiu e morreu quatro horas após a internação.

Integrantes da Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista localizaram o agressor em fuga pela rodovia Marechal Rondon, em direção a Jumirim, cidade vizinha. Preso, disse que estava arrependido e pretendia tirar a própria vida. O acusado foi autuado em flagrante por homicídio qualificado, lesões corporais e desobediência à ordem judicial. Ele foi levado para a Cadeia Pública de Botucatu.