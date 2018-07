Ex-médico Caron pede ao STF suspensão de julgamento

Além das duas pacientes, ele é apontado pelo Ministério Público (MP) como responsável pela morte de mais três mulheres e pela deformação de 29, todas em consequência de falhas em procedimentos cirúrgicos. O ex-médico usava diploma falso de especialização em cirurgia plástica.

A ação ajuizada pela defesa de Caron alega que o presidente do Tribunal do Júri de Taguatinga, cidade-satélite do Distrito Federal, onde o ex-médico irá a Júri popular por homicídio qualificado, teria marcado a data do julgamento sem levar em conta pedido de habeas-corpus interposto no STF pelos advogados do ex-médico, que questionam se o réu deve responder por homicídio qualificado ou simples.

Atualmente, o recurso aguarda decisão do ministro Celso de Mello e tem parecer contrário do MP. Caberá agora ao ministro analisar a ação e decidir se o julgamento poderá ocorrer no dia 7. A previsão é de que a decisão seja divulgada na próxima semana.