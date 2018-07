Ex-médico é condenado por morte após lipoaspiração

O julgamento foi concluído ontem à noite no 2º Tribunal do Júri, em Goiânia. Caron poderá recorrer da sentença em liberdade. Ele deixou o tribunal reafirmando ser inocente e voltou a responsabilizar outros médicos pela morte da advogada, que teve as alças do intestino perfuradas durante a cirurgia.

"Quando a outra equipe assumiu (a cirurgia), defendi a necessidade de colocar um dreno no local, mas os colegas não seguiram minhas recomendações. Fui afastado do caso e o resultado foi fatídico. Apenas após a terceira cirurgia é que admitiram que realmente o dreno era necessário. Mas aí já era tarde demais".