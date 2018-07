Ex-médico será julgado por morte de mais 4 pacientes

"É claro que nós sabemos que as coisas não estão sendo fáceis, mas acreditamos que é possível reverter todo esse quadro", disse o advogado Douglas Dalton Messora, que hoje iniciou a fase de recursos contra a decisão do juiz Jesseir Coelho de Alcântara, presidente do II Tribunal do Júri de Goiânia. De acordo com Messora, Caron, que não era cirurgião plástico e ainda teve seu registro de médico cassado, deixou de ser réu primário a partir da condenação de ontem pela morte da advogada Janet Virginia Novais Falleiro de Figueiredo, de 42 anos, sua ex-concunhada, que teve o intestino perfurado após ser submetida a uma cirurgia de lipoaspiração, em 2001, num hospital de Goiânia.