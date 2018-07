Ex-mestre de bateria de escola de samba é morto no Rio

A Polícia Civil do Rio, que investiga o caso em conjunto com a Divisão de Homicídios da Capital (DH), informou que o ex-mestre de bateria foi morto quando um veículo se emparelhou com o seu carro, nas proximidades da quadra do bloco Cacique de Ramos. O condutor do segundo veículo teria efetuado vários disparos de pistola contra Marcone.

A perícia técnica foi realizada no carro da vítima, segundo a Polícia Civil. Uma busca da DH localizou um registro de lesão corporal feito por Marcone, no final do ano passado, no 21º Distrito Policial de Bonsucesso, contra Luiz Drummond, ex-presidente da escola Imperatriz Leopoldinense.