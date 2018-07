Ex-ministro do STJ morre aos 73 anos em Brasília

Gomes de Barros se formou em Direito pela Universidade do Brasil em 1962, no Rio de Janeiro, e alguns anos depois foi viver no Distrito Federal, onde foi procurador-geral e membro do conselho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), antes de fazer parte do grupo de juízes do STJ, em 1991.

O ex-ministro participou de julgamentos na Primeira Turma e na Primeira Seção, que chegou a presidir. Também fez parte da Terceira Turma e a Segunda Seção, assim como da Corte Especial do STJ. Foi ainda coordenador-geral da Justiça Federal, membro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e diretor da Revista do Superior, segundo a assessoria do STJ.

Apreciador da literatura, Humberto Gomes de Barros era conhecido na Casa como ministro poeta e publicava regularmente crônicas e poesias. Em 2003, o ministro passou a ocupar a cadeira 18 da Academia Alagoana de Letras. Era também integrante da Academia Brasiliense de Letras. Em junho de 2011, ele foi homenageado com sua foto na galeria dos ex-presidentes do STJ.