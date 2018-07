Ex-ministro Waldir Pires é internado na Bahia O ex-ministro da Defesa Francisco Waldir Pires de Souza, de 81 anos, foi internado, na noite de ontem, em Salvador(BA), após sentir uma forte dor no peito. Pires também foi ministro da Previdência e governador da Bahia entre março de 1987 e maio de 1989. Segundo informações do Hospital Aliança, ele deu entrada no pronto-socorro por volta das 19h30. Apesar da dor, ele estava lúcido e apresentava quadro de saúde estável, mas deve passar a noite em observação em um dos quartos da unidade.