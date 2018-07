Ex-ministro Waldir Pires permanece internado na Bahia O ex-ministro da Defesa Francisco Waldir Pires segue internado no Hospital Aliança da Bahia, em Salvador. O ex-ministro deu entrada na unidade ontem à noite, com fortes dores no peito. Segundo o hospital, Pires está internado na ala Cardíaca da Unidade de Terapia Intensiva, com previsão de alta médica para hoje. O hospital informou que o ex-ministro está "lúcido e orientado" e deve ser transferido para um quatro ainda nesta tarde, onde aguardará exames solicitados pela equipe do cardiologista Armênio Guimarães. Ele está acompanhado da família e do deputado estadual Emiliano José (PT-BA). Waldir Pires está com 82 anos e já governou a Bahia nos anos 80 por dois anos e comandou a pasta de Saúde no governo Fernando Henrique Cardoso.