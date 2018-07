Ex-Miss das Américas tem mãos e pés amputados no ES O rosto da modelo Mariana Bridi Costa, 20 anos, foi coberto em todos os outdoors de Vitória, capital do Espírito Santo, cidade para onde ela garantiu o título de Miss das Américas, em um concurso internacional em 2007. O gesto foi em respeito à família da jovem, que desde o dia 3 está internada em estado grave em um hospital da cidade. Vítima de uma infecção rara, ela teve os pés amputados. Anteontem, os médicos precisaram retirar também suas duas mãos para que ela sobrevivesse. ?Mas a Mari mostra uma força inacreditável. Mesmo vivendo em um mundo onde a vaidade é fundamental, Mariana mostrou que sua prioridade é viver?, contou o namorado da garota, Thiago Simões, porta-voz da família. No dia 2 de janeiro, a modelo apresentou sinais de infecção urinária, como febre e dores. O quadro, que parecia simples, evoluiu para uma infecção generalizada na corrente sanguínea, provocada pela bactéria Pseudomonas aeroginosa. Faltou oxigenação nas extremidades do corpo da modelo, daí a necessidade de amputação. Ela também precisou passar por sessões de hemodiálise, informou a assessoria de imprensa do Hospital Municipal Dória Silva, onde ela está internada há 19 dias. Mariana está lúcida, mas respira com ajuda de aparelhos e seu estado é considerado grave. As informações são do Jornal da Tarde.