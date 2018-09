Ex-miss Venezuela mostra luta contra câncer em ensaio de fotos

A filha de Eva tinha apenas 5 meses quando ela foi diagnosticada. Foto: Roberto Mata

A ex-miss Venezuela e apresentadora de TV Eva Ekvall chocou o país aparecendo careca, doente e sem maquiagem em um livro que revela cada passo de sua luta contra o câncer de mama.

Ekvall, de 28 anos, foi diagnosticada com a doença um ano atrás, poucos meses após dar à luz sua filha, Miranda. O câncer já estava em estágio avançado.

Os oito meses seguintes, quando ela passou por uma mastectomia dupla e por tratamentos com quimioterapia e radiação, foram documentados pelo fotógrafo Roberto Mata.

"No início foi difícil. Eu sabia que a minha imagem, que tem tanto a ver com beleza, não seria favorecida. Mas logo percebi que isso não importa. Se você tem câncer, ninguém deve esperar que você esteja bonita", disse Ekvall à BBC Brasil.

No livro Fuera de Foco (Fora de Foco), as fotos de Mata são acompanhadas por e-mails, extratos de um diário e testemunhos de Ekvall que descrevem o que a modelo e jornalista passou desde o momento do diagnóstico até o fim do tratamento.

Eva Ekvall representando a Venezuela no Miss Universo em 2001

"As pessoas na Venezuela não têm problema algum em falar de implantes de seios, mostrar o resultado de cirurgias plásticas, discutir qual é o tamanho ideal, mas o câncer de mama ainda é um tabu. Eu não entendo a razão disso."

Diagnóstico

Ekvall diz esperar que o livro ajude a conscientizar as mulheres da necessidade de realizar o auto-exame e as mamografias periódicas.

"Minha avó morreu de câncer de mama e uma tia teve a doença duas vezes. Mesmo assim, quando percebi algo estranho nos meus seios durante a gravidez, não dei importância, provavelmente por que me considerava jovem demais", disse ela.

"Só fui ao médico quando minha filha tinha cerca de 6 meses, porque estava tendo dificuldades para pegá-la no colo. Mesmo assim, nem passou pela minha cabeça que pudesse ser câncer."

Ekvall e o marido, John Fabio Bermúdez. Foto: Roberto Mata

Depois do diagnóstico, Ekval decidiu se manter ocupada. Além de continuar trabalhando como apresentadora de telejornal, quando usava peruca e maquiagem para passar uma aparência saudável, a jornalista decidiu usar seu status de figura pública na Venezuela para ajudar a organização de câncer de mama Senos Ayuda.

A experiência também mudou sua relação com a beleza. Depois de retirar os dois seios, Ekvall passou por uma cirurgia reconstrutiva que a deixou com grandes cicatrizes nas costas, de onde foram retirados músculos e pele para a operação.

"Eu estava tão furiosa por ter câncer que eu queria me ver livre daqueles seios. Foi traumático no começo, mas hoje me sinto mais confortável comigo mesma. Não fico tão preocupada com a minha aparência e aprecio mais o que eu tenho."

Família

O livro 'Fuera de Foco' é um registro dos 8 meses de tratamento

Para Ekvall, a parte mais dolorosa de sua luta contra o câncer foi o afastamento da filha, Miranda.

"Ela ainda era muito pequena e eu não tinha forças nem para carregá-la no colo. Durante o tratamento, eu tinha pouca energia, pouca paciência, e ela acabava passando muito tempo com a minha mãe", disse a ex-miss à BBC Brasil.

"Houve momentos em que ela sequer me reconhecia."

Hoje, alguns meses após o fim do tratamento, Ekvall continua com seu trabalho na televisão e adicionou à sua rotina as viagens para levar e buscar a filha na creche.

"Agora, estamos muito mais próximas e ela já me chama de 'mamãe'."