Ex-modelo é achada morta em casa A ex-modelo Pia Nascimento, de 66 anos, foi encontrada morta em sua casa na Urca, zona sul do Rio, com sinais de facadas. O corpo estava na cozinha coberto por um lençol e foi encontrado na noite de sexta-feira por uma amiga. A casa estava revirada. O corpo da ex-modelo será enterrado hoje à tarde, no Cemitério São João Batista, em Botafogo.