Ex-modelo é encontrada morta dentro de casa no Rio A ex-modelo, consultora de moda e socialite Penha Ferreira do Nascimento, Pia Nascimento, de 66 anos, foi encontrada morta, por volta das 19h45 de ontem, no interior de sua casa, no bairro da Urca, zona sul do Rio. Ela estava com ferimentos, possivelmente a facadas, no pescoço.